Godshorn

Morgens Altenpfleger, abends DJ – so sieht das Leben von Michael Wellen an manchen Tagen aus. An diesem Tag hat er beide Professionen sogar kurz nacheinander am gleichen Ort ausgeübt: Am Seniorendomizil Haus Eichenhof sorgte der 53-Jährige nachmittags als musikalischer Anheizer für Stimmung, wo er vormittags noch alte Menschen gefüttert und gewaschen hat.

Rund 30 Heimbewohner verfolgten das musikalische Intermezzo von ihren Balkonen oder der Gemeinschaftsterrasse aus und sangen, winkten und klatschten zum Teil mit. Gassenhauer aus alter Zeit wie „Ham ’se nicht ’ne Braut für mich?“ und „Anneliese, ach, Anneliese“ und Schlager wie „Diamant“ von Andrea Berg sorgten für strahlende Augen und das eine oder andere Schunkeln.

Anzeige

Diese Bewohnerin freut sich sehr über die Musik von DJ Micha. Quelle: Gabriele Gerner

Weitere HAZ+ Artikel

Mit der musikalischen Einlage für die älteren Menschen wollte Wellen für Frohsinn und Abwechslung in Zeiten der coronabedingten Besuchseinschränkungen sorgen und gleichzeitig auf die Situation der Pflege aufmerksam machen. „Es hat sich viel getan in der Pflege in den vergangenen Jahren“, sagt der examinierte Altenpfleger. „Aber einiges ist auch nicht so toll.“ Wie wichtig die Arbeit der Pfleger sei, sollte häufiger Thema sein – nicht nur während der aktuellen Pandemie.

Als Zivi im Pflegeberuf hängen geblieben

Seit 28 Jahren ist Wellen in der Pflege tätig. Nach der Schule sei er als Zivildienstleistender „in dem Beruf hängen geblieben“, sagt er. Seit 16 Jahren arbeitet er als Pfleger im Haus Eichenhof. Sein Hauptberuf ist indes die Tätigkeit als DJ Micha. Auf Hochzeiten, Firmenfeiern und Geburtstagspartys legt er Musik auf. Hauptsache, es gefällt den Feiernden, ist dabei sein Credo. „Mir ist es egal, ob ich Helene Fischer oder AC/DC spiele – die Gäste müssen Spaß haben“, sagt der Musikliebhaber. Was beiden Berufen gemeinsam ist? „Man macht Menschen glücklich.“ Und das tut der 53-jährige Berufsoptimist leidenschaftlich gern.

Haupteinnahmequelle fällt durch Corona weg

Dass nun – bedingt durch die Corona-Maßnahmen – seine Haupteinnahmequelle wegfällt, trägt Wellen mit Fassung. „Ich habe von mir aus alle meine Kunden angerufen, die mich seit Langem gebucht hatten und habe ihnen erklärt, dass ich bis Ende August nicht als DJ zur Verfügung stehe – selbst wenn sie feiern“, sagt er. Denn das Wichtigste ist für ihn die Gesundheit der alten Menschen, die er pflegt. „Ich kann nicht abends auf einer Feier sein und am nächsten Tag im Seniorenheim meine Bewohner gefährden.“

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner