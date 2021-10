Langenhagen

Filmmusik nimmt man nicht wahr, erst wenn sie fehlt, fällt es auf – so sagt man. Für das Gegenteil wollen die hannoverschen Musiker Swantje Bein und Martin Schulte mithilfe von zwei Klavieren sorgen. Bei einem Kammermusikkonzert am Sonntag, 7. November, in der Matthias-Claudius Kirche, Matthias-Claudius-Weg 2, spielen sie den Zuschauern moderne Klassiker aus „Jurassic Park“, „E.T.“ und „Star Wars“ in eigener Interpretation vor.

Stücke, die eigentlich für große Orchester bestimmt sind, setzt das Ensemble von „Cinema for Pianos“ zu zweit um. Das Duo möchte damit vor allem den Grundkern der Lieder zum Vorschein bringen. Es geht ihm um Musik, die berühren und stärken soll. Ab 17 Uhr laden die Pianisten mit ihrem Kopfkinokonzert zum Träumen ein. Sie wollen Erinnerungen an lange Kinoabende, fesselnde Szenen und den Geruch von Popcorn wecken. Zwischen den Stücken führen die Musiker die Zuschauer selbst durch das Programm.

Hier gibt es die Tickets

Interessierte können Karten in der Buchhandlung Böhnert im CCL und an der Abendkasse erwerben. Für Kinder unter zwölf Jahren kosten die Tickets 8 Euro, für alle anderen 12 Euro. Es gilt für die Veranstaltung die 2-G-Regel, Erwachsene müssen entweder geimpft oder genesen sein. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.cinemaforpianos.de.

Von Fiona Lechner