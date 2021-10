Langenhagen

„Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck!“: Dieser Satz aus dem Lied „Leichtes Gepäck“ von „Silbermond“ hat die Pilger um Eberhard Engel-Ruhnke auf ihrer Reise begleitet. Bevor sie in Richtung Leipzig aufgebrochen waren, hatte die Langenhagener St. Pauluskirche das Lied nach dem Pilgergottesdienst am Sonntag, 12. September, zur Verabschiedung gespielt. Da war es losgegangen: 444 Kilometer – für einen guten Zweck.

Denn der zumeist allein pilgernde Engel-Ruhnke hatte sich vorgenommen, Spenden für das Ophelia Beratungszentrum in Langenhagen zu sammeln. Viele Menschen hatten den Vorsitzenden der Kirchengemeinde jedoch auf verschiedenen Etappen des Pilgerweges begleitet: Freunde und Familie, aber auch unbekannte Gesichter. Drei Wochen später ist er bei der Bethlehemsgemeinde in Leipzig angekommen – „zufrieden mit mir selbst und der Welt“, wie er sagt.

Partnerschaft seit 1979

Schon seit 1979 hat die Langenhagener Kirchengemeinde eine Partnerschaft mit der Bethlehemsgemeinde in Leipzig. Mit den Jahren ist der Kontakt zwischen den beiden Gemeinden ein wenig eingeschlafen. Ganze fünf Jahre war der letzte Besuch einer Leipziger Delegation in Langenhagen her. Da kam Eberhard-Engel-Ruhnke die Idee: Er möchte nach Leipzig zur Partnergemeinde pilgern.

Der Entschluss war gefasst und der Kirchenvorstand begeistert. Nicht nur Engel-Ruhnke, sondern alle Gemeindemitglieder, die abenteuerlustig genug sind, sollten zu Fuß nach Leipzig reisen. Ursprünglich war die Pilgerreise für den April geplant, mit Ankunft in Leipzig an Christi Himmelfahrt. Doch die Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie hatten Übernachtungen unmöglich gemacht.

Eberhard Engel-Ruhnke hat auf der Reise Stempel in seinem Pilgerpass gesammelt. Quelle: Eberhard Engel-Ruhnke

Unterwegs auf dem Jakobsweg

Entlang des senkrecht durch Hannover verlaufenden Jakobswegs „Via Scandinavica“ begannen die anfangs 15 Pilgerinnen und Pilger ihre Reise. Bis nach Hildesheim folgten sie diesem Weg. Entlang des Jakobswegs in Braunschweig und Sachsen-Anhalt wanderten sie über Helmstedt und Quedlinburg nach Eisleben.

Dort fiel Engel-Ruhnke mit seinem Wanderstab und seinem Hut durchaus auf. „Es war ein ganz guter Aufhänger für Gespräche“, sagt er. Prompt lud ihn die Leiterin des örtlichen Dorfgemeinschaftshauses zu Kaffee und Kuchen ein. Auch der Bürgermeister bekam Wind von dem Pilger und führte ihn sowie seine Begleiter durch die Kirche des Ortes.

Für einen kleinen Preis konnten die Pilger in Herbergen und Pensionen einige Nächte verbringen. Auch in Klöstern und Gemeindehäusern kamen die Reisenden unter. „In den kirchlichen Einrichtungen wurden wir immer sehr gut aufgenommen und fühlten uns dort besonders wohl“, sagt Engel-Ruhnke. Auch die Übernachtung im Schloss Mannsfeld sei ein Erlebnis gewesen.

Zum Abschluss grillen die Pilger gemeinsam mit der Bethlehemsgemeinde. Quelle: privat

Erkenntnisse des Pilgerns

Pilgern soll die Seele befreien und die Gedanken aufklaren. Das hat Engel-Ruhnke am eigenen Leib erfahren. Während seiner Pilgerreise hat er eine Erkenntnis gewonnen: „Eigentlich braucht man nicht viel“, sagt er.

Die letzten Etappen führten die Pilger durch das Seengebiet Mansfelder Land nach Halle und schließlich zum Ziel Leipzig. Nach einer kleinen Ruhepause bildete der Tag der Deutschen Einheit am Sonntag, 3. Oktober, mit einem gemeinsamen Grillen im Garten der Bethlehemsgemeinde den Abschluss der Pilgerreise. Die Partnerschaft der beiden Gemeinden haben die Pilger wiederbelebt, ist sich Engel-Ruhnke sicher. Im Oktober 2022 werden die Leipziger in Langenhagen zu Gast sein – ob ebenfalls zu Fuß steht noch nicht fest.

Für jeden gelaufenen Kilometer können Interessierte an das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung in Langenhagen spenden. So würde bei einem Spendenbeitrag von 10 Cent pro Person eine Summe von 44,44 Euro zusammenkommen. Mit dem Überweisungszweck 1148380109 Pilgertour St. Paulus kann der Betrag an das Spendenkonto der St. Paulusgemeinde, Ev. Bank e.V. mit der IBAN DE85 5206 0410 0000 0060 41 gesendet werden. Bislang wurden 1800 Euro gespendet.

Von Max Baumgart