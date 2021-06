Langenhagen

Nach der gelungenen Aktion musste es einfach ein Projekt in ähnlicher Form geben: In den vergangenen Monaten erhielt die Stadt Langenhagen viel Lob und Aufmerksamkeit für ihre 175 Plakate unter dem Motto „Woher kommst du?“, um die Betrachter zum Nachdenken zum Thema Rassismus und Ausgrenzung zu bringen. „Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Das hat uns motiviert, eine neue Kampagne zu starten“, sagt Justyna Scharlé. Nach Angaben der Integrationsbeauftragten der Stadt sei nun das Ziel, auf den Corona-Impfschutz hinzuweisen.

Die mehrsprachige Plakatkampagne „Gemeinsam gegen Corona“ haben der Integrationsbeirat, der Präventionsbeirat und der Beirat für Menschen mit Behinderung zusammen auf die Beine gestellt. Es ist das erste Mal, betont Scharlé in ihrer Funktion als Vorsitzende des Präventionsbeirats, dass diese drei Gremien gemeinsam eine Aktion organisieren. Mit im Boot ist auch das City-Center. Die großen Displays im CCL strahlen zusätzlich die Plakate aus.

In der Kernstadt und in den Ortsteilen sind 120 Plakate mit acht verschiedenen Motiven zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Auf Deutsch und in 14 anderen Sprachen weisen nun 120 Plakate in der Kernstadt und den Ortsteilen auf das Thema Impfen hin – und wie wichtig ein entsprechender Schutz ist. Zu sehen sind acht Personen, abgelichtet vom mittlerweile von Langenhagen nach Hannover gezogenen syrischen Fotografen Adnan Sharbaji, die ein Schild in der Hand halten und jeweils auf Deutsch und in zwei anderen Sprachen die Wichtigkeit des Impfens betonen.

Außerdem gibt es auf dem Plakat einen QR-Code. Wer ihn scannt, gelangt auf die Homepage der Stadt Langenhagen und erhält in diversen Sprachen und mit unterschiedlichem Sprachniveau weitere Informationen – beispielsweise wo man einen Impftermin bekommt oder wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Impfzentrum auf dem Messegelände Hannover erreicht.

Aufklärungsbedarf ist hoch

Genau solche Informationen sind wichtig, wie Insa Becker-Wook berichtet. Sie ist Mitglied im Integrationsbeirat, aber auch im Flüchtlingsnetzwerk der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn. „Die Leute wollen sich impfen lassen, sie haben aber viele Fragen.“ Diese Rückmeldungen hat auch Astrid Schubart erhalten. Die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung berichtet davon, „dass ein Aufklärungsbedarf vorhanden ist, den ich nicht erwartet hätte – auch bei Leuten ohne Migrationshintergrund“.

Daher soll die Kampagne nun alle Bereiche abdecken, auch deutsche Muttersprachler. „Wir wollen die Personen erreichen, die sich um einen Termin bemühen, die sich noch nicht entschieden haben und die aufgrund von Sprachbarrieren mehr Informationen wünschen“, sagt Scharlé.

Bis zum 10. Juli bleiben die Plakate hängen

Die Plakate bleiben bis zum 10. Juli hängen – und weichen dann den Plakaten für die vielen Langenhagener Parteien, wenn der Wahlkampf für die Kommunalwahl beginnt.

Von Stephan Hartung