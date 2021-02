Langenhagen

Der Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt Langenhagen kommt am Donnerstag, 4. Februar, zur ersten Sitzung des Jahres zusammen. Allerdings wegen der Corona-Pandemie anders als gewohnt. In einer sogenannten Hybrid-Veranstaltung sind die politischen Vertreter ab 17.45 Uhr per Video zugeschaltet. Besucher der öffentlichen Sitzung können dagegen nur vor Ort – in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße 21-23 – Platz nehmen.

Auf der Tagesordnung stehen der mögliche Umbau des Weiherfeldkreises in Kaltenweide sowie die Planungen zur Bebauung der Freifläche am Handelshof und die dafür notwendige Umstrukturierung der Straße. Für diesen im vergangenen Jahr von der Stadtverwaltung präsentierten Plan am Handelshof sind inzwischen mehrere Änderungsanträge eingegangen, die ebenfalls beraten werden sollen.

Anzeige

Region prüft Flächen für Windkraftanlagen

Ein weiterer Punkt ist der Antrag der AfD-Fraktion zum Thema „Umweltschutz durch Vermeidung des Baus von Windkraftanlagen“. Der eingebrachte Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Rat in der Stadt keine Windkraftanlagen zulassen soll. „Wegen zu großer Nachteile für die Natur und für Bürger durch höhere Strompreise“, heißt es darin – und weiter: „Diese Entscheidung ist ein Geschenk an die Natur.“

Lesen Sie auch So will die Region Hannover will den Ausbau der Windkraft vorantreiben

Gleichwohl: In Langenhagen gibt es aktuell keinerlei Windkraftanlagen. Denn das würde mit dem Betrieb des Flughafens und den dafür notwendigen Radaranlagen kollidieren. Auf Anfrage teilt dazu Rathaussprecherin Juliane Stahl mit, dass es auch keine konkreten Pläne zum Bau etwaiger Anlagen gibt.

Stadt schaut sich Bemühungen der Region erst einmal an

Derzeit ist die Region Hannover allerdings dabei, mögliche weitere Flächen als sogenannte Vorranggebiete zu prüfen. Ein Abgleich mit den Zielen der Regionalplanung in Hinblick auf die Nutzung von Windenergie sei daher erforderlich, heißt es aus der Verwaltung weiter.

„Bis jetzt gibt es aber noch keine Erkenntnisse, dass im Langenhagener Stadtgebiet entgegen der bisherigen Auffassung geeignete Flächen für Windenergienutzung vorhanden sein könnten“, betont Stahl weiter. Einen entsprechenden Handlungsbedarf sehe die Stadt erst, wenn die Region in Langenhagen Vorranggebiete für die Windenergie festlegen sollte.

Von Sven Warnecke