Langenhagen

Seit Monaten berät die Langenhagener Politik über die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030, kurz ISEK. Dabei prallten durchaus völlig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. In der Folge wurde das Thema mehrfach von der Tagesordnung der kommunalen Gremien geworfen – vielfach wurden noch einmal die Bürger befragt.

Und die Langenhagener haben sich in vielfältiger und zumeist konstruktiver Weise eingebracht. Das fand in der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt viel lobende Anerkennung vonseiten der Politiker. Besonders strittig war die zukünftige Entwicklung in Kaltenweide. In dem Ortsteil gibt es mit der weiteren Bebauung des Weiherfelds im Nordosten – einst vor fast 25 Jahren das größte Neubaugebiet in ganz Niedersachsen – erhebliche Probleme mit der Infrastruktur. Es fehlt an Schulraum, an Kinderbetreuungsplätzen und zeitweise mangelte es auch an Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten im Dorf.

Ehemaliger NP-Markt soll für 15 Wohnungen weichen

Nun soll das Weiherfeld im Nordosten perspektivisch erneut kräftig wachsen, die dafür notwendigen Grundstücke hat die Stadt bereits gekauft – und in einem langwierigen Verfahren bei der Region Hannover auch aus dem Status eines Landschaftsschutzgebietes herausgelöst.

Im Nordosten soll das Weiherfeld perspektivisch wachsen. Die Stadt hat zwecks sogenannter Flächenvorhaltung das anvisierte Areal bereits erworben. Quelle: Stadt Langenhagen

Doch nicht nur für diese Plan hagelte es Kritik, sondern auch bei der künftigen Bebauung des Areals mit dem ehemaligen NP-Markt in Kaltenweide. Um das Thema gegen die mutmaßlichen Pläne der Stadtverwaltung weiter zu befeuern, wurde in den sozialen Medien sogar mit fingierten Entwürfen mit bis zu 30 Wohneinheiten gearbeitet.

SPD spricht von moderatem Wachsen

Letztlich ist das alles vom Tisch. Der Langenhagener Rat beschloss in seiner vergangenen Sitzung, an dieser sensiblen Stelle im Kreuzungsbereich der Wagenzeller Straße und Kananoher Straße eine Bebauung mit maximal 15 Wohnungen zuzulassen. Für die SPD hob Ratsherr Wolfgang Langrehr hervor, dass sich seine Partei für ein „moderates Wachsen“ der Stadt ausgesprochen habe. Auch wenn Langenhagen mit „bezahlbarem Wohnraum hinterherhänge“.

Letztlich bedeutet der von SPD und Grünen gestellte Antrag und mehrheitlich getragene Ratsbeschluss nun, dass die Stadt bis zum Jahr 2030 um etwa 1700 Wohneinheiten wachsen soll. Im Weiherfeld hatte man sich politisch für eine langfristige Bebauung einer 7,6 Hektar großen Fläche mit rund 260 Häusern und Wohnungen geeinigt. Diese soll aber erst zum Ende dieses Jahrzehnts erfolgen.

Langrehrs Angaben zufolge hätten sich Land und Region Hannover ein stärkeres Wachstum Langenhagens gewünscht. Doch nicht nur bei der SPD, sondern auch bei den Grünen wurde deutlich, dass das Wachsen nur mit einer verdichteten Bebauung klappen könne, um nicht noch mehr Fläche zu versiegeln. Dabei müsse aber auch der Erhalt der dörflichen Struktur beachtet werden, wie aber auch die Existenz und die Zukunft der vorhandenen Betriebe Berücksichtigung finden, betonte Langrehr.

Künftig sollen 30 Prozent der Wohnungen gefördert werden

„Dieser Beschluss sorgt für eine sozialverträgliche Entwicklung“, meint der Sozialdemokrat und hat damit auch die rot-grüne Forderung im Blick, dass für alle künftigen Wohnbaugebiete gelten soll, dass generell 30 Prozent aller Wohnungen öffentlich gefördert und damit „bezahlbar“ blieben.

Für die CDU warnte Fraktionschef Domenic Veltrup davor, die Bedürfnisse der Wirtschaft nicht stark genug zu berücksichtigen. Zudem seien auch perspektivisch Flächen wichtig, damit die „Stadt jung bleibt“. Er meint damit Bauland für Langenhagener, damit diese der Kommune nicht irgendwann den Rücken kehren. Die von SPD und Grünen vorgesehene verdichtete Bebauung lehnt seine Partei indes ab.

Behrens: Beim ISEK ist nichts in Stein gemeißelt

Wilhelm O. Behrens von der Fraktion Grüne/Unabhängige erinnerte in der Diskussion daran, dass das ISEK-Verfahren nicht in Stein gemeißelt sei, sondern es sich dabei vielmehr um ein Konzept handele. So erhalte die Verwaltung von der Politik den Auftrag, in den angesprochenen Bereichen einen Flächennutzungsplan zu konzipieren. „Und da müssen wir hinschauen“, betonte Behrens –um eben wie gefordert, Flächen zu schonen.

Für Felicitas Weck von den Linken sei das nunmehr beratende ISEK noch mit einigen Fehlern behaftet. Denn ihren Angaben zufolge fehlen darin schlichtweg entsprechende Hinweise, wie trotz Bau in der Stadt das Klima geschützt werden könnte. „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum, dann muss auch gebaut werden, so ehrlich sollte man sein“, sagte FDP-Ratsvertreter Joachim Balk.

Durchstich L382 nur in Verbindung mit Südspange

Ohne Südspange gibt es auch keinen Durchstich der Landesstraße 382, welche die Städte Garbsen und Langenhagen verbinden soll. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Doch nicht nur in Kaltenweide trat die Politik nun mehrheitlich auf die Bremse. Auch in Engelbostel und etwa Godshorn soll die Entwicklung moderater vonstatten gehen als von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Büro Ackers Partner Städtebau angedacht. Deshalb wurde diversen Änderungsanträgen der Ortsräte mehrheitlich zugestimmt.

Weitere auffällige Änderungen zum vorherigen Entwurf des ISEK-Verfahrens der Verwaltung: So soll der Bereich Schwarze Heide in Engelbostel komplett zu den Akten gelegt werden. Unterdessen wurde der Forderung zugestimmt, dass der Lückenschluss der L382 zwischen Langenhagen und Garbsen nur in Verbindung mit der Südspange Schulenburg geplant werden soll, um ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen sowohl in Engelbostel wie auch Schulenburg und damit ein Verkehrschaos künftig zu verhindern.

Von Sven Warnecke