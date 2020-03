Langenhagen

Auf rund 300 Euro beläuft sich der Schaden, den Unbekannte am Sonnabend an einem Mercedes Benz an der Kastanienallee angerichtet haben. Sie beschädigten zwischen 9 Uhr und 10 Uhr die Heckscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter und den Verlauf der Tat am helllichten Tag. Sie ist telefonisch erreichbar unter Telefon (0511) 1094215.

Bereits fassen konnten die Ermittler dagegen die beiden Heranwachsenden, die am Freitag gegen 22.30 Uhr einen städtischen Mülleimer an der Bothfelder Straße beschädigt haben. Anhand von Zeugenhinweisen konnten die Polizisten einen 18- sowie einen 19-Jährigen in Tatortnähe nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Gegen sie wird ein Verfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Rebekka Neander