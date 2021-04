Langenhagen

Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht zu Ostersonntag zu einem Mehrfamilienhaus in der Kernstadt fahren: Anwohner hatten zunächst am Sonnabend gegen 22.20 Uhr die Beamten alarmiert, weil sie aus einer Nachbarwohnung laute Geräusche von mehreren Personen hörten. Die Einsatzkräfte trafen nach Aussage eines Sprechers in der Wohnung drei Männer zwischen 20 und 24 Jahren an, die alle in verschiedenen Haushalten in Langenhagen leben. Deshalb fertigten die Polizisten drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen, anschließend verließen die Gäste die Wohnung, um auf direkten Weg nach Hause zu gehen.

Doch bereits am Sonntag um 0.45 Uhr erhielten die Beamten erneut eine Alarmierung wegen einer Ruhestörung im gleichen Haus. Sie fuhren erneut dorthin, trafen dieses Mal die Bewohnerin an. Nachdem sie den Sachverhalt geschildert hatten, durften die Polizisten die Wohnung ein weiteres Mal betreten. Dabei entdeckten sie das zuvor nach Hause geschickte Trio. Zwei Besucher stellten sich im Wohnzimmer schlafend, der dritte versuchte, sich hinter einem Sofa zu verstecken. Alle drei sowie die Bewohnerin erhielten erneut eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Von Antje Bismark