Langenhagen

Die Polizei hat sich zwischen Donnerstag und Freitag über 24 Stunden an fünf verschiedenen Stellen in Langenhagen postiert, um Tempoverstöße zu ahnden. Trauriger Spitzenreiter war ein 20 Jahre alter Mann aus Hannover, der mit seinem PS-starken Mercedes AMG in einer 50-er-Zone auf der Flughafenstraße immerhin 145 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte.

„Nach Abzug der Toleranz“, heißt es am Freitag von Lena Dittmann, stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienst im Kommissariat Langenhagen. Sie spricht von einem absoluten Ausnahmefall und bedenklichen Rekord. Gegen den Hannoveraner in dem Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen wurde wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm droht ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld.

Bei den weiteren Tempomessungen kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit mehrerer Hundert Fahrzeuge. Dabei wurden lediglich 47 Verstöße im Verwarn- und Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Lediglich ein weiterer Fahrer muss nun neben einer Geldstrafe mit einem Fahrverbot rechnen.

Von Sven Warnecke