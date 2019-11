Langenhagen

Wer hatte grünes Licht? Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag im Kreuzungsbereich der Flughafenstraße und Am Pferdemarkt in Langenhagen zwei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Auskunft der Polizei Langenhagen wollte eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Renault gegen 9.50 Uhr über die Flughafenstraße weiter in Richtung Hannover fahren. Im Kreuzungsbereich mit Am Pferdemarkt kollidierte sie mit dem Jeep einer 74-Jährigen, die nach links auf die Flughafenstraße abbog. Wie ein Sprecher des Kommissariats am Sonntag mitteilte, gaben beide Frauen an, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun Zeugen des Unfalls.

Beide Fahrerinnen wurden zum Glück nur leicht verletzt, eine ambulante Behandlung vor Ort reichte aus. An beiden Autos entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Gegen beiden Frauen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke