Langenhagen

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 8.50 Uhr vor einem Friseursalon an der Godshorner Straße in Höhe der Einmündung Im Hohen Felde mehrere Kartons angezündet. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, waren die Flammen bereits erloschen. Die Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt.

Das Feuer führte zu einem Rußfleck an der Hausfassade, zu einem Gebäudeschaden kam es jedoch nicht. Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Sie prüft dabei auch mögliche Zusammenhänge zu einer langen Serie von Bränden von Altpapiercontainern im Stadtgebiet. Zeugen für die Tat an der Godshorner Straße sollten sich unter Telefon (0511) 109-4215 an das Kommissariat Langenhagen wenden.

Von Frank Walter