Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ein an der Stadtparkallee in Langenhagen abgestelltes Fahrrad gestohlen hat. Passanten überraschten den Täter dabei, dem dennoch die Flucht mit seiner Beute gelang. Eine Sofortfahndung von Streifenbeamten verlief erfolglos.

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die Zeugen den als schlank beschriebenen Mann dabei beobachtet, wie er mit einer Flex das Schloss eines Mountainbikes durchtrennte. Anschließend radelte der Täter mit dem Zweirad in den nahen Stadtpark. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Er hatte ein Basecap auf dem Kopf und trug einen Rucksack mit Schnüren auf dem Rücken. Der Eigentümer des Fahrrades ist bislang nicht bekannt.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke