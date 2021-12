Langenhagen

Eine 64 Jahre alte Frau ist Mitte September in Langenhagen von einem Unbekannten am helllichten Tag in der Nähe des Famila-Marktes an der Hans-Böckler Straße beraubt worden. Bei der Tat wurde das Opfer erheblich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Seniorin erlitt neben einer Kopfplatzwunde auch Rippenbrüche und Prellungen.

Nun haben umfangreiche Ermittlungen der Polizei zu einer Festnahme geführt. Wie Kommissariatssprecher Patrick Götze am Mittwoch, 15. Dezember, berichtet, konnte bereits am Dienstag auch dank einer Phantomzeichnung ein bereits polizeilich hinlänglich bekannter 41 Jahre alter Mann aus Langenhagen in der Innenstadt von Hannover als mutmaßlicher Täter festgenommen werden. Angesichts der Beweise schickte ihn ein Richter in eine hannoversche Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Polizei prüft weitere Taten in Langenhagen

Am Tag der Tat am 16. September war das spätere Opfer dem Täter auf dem nur etwa 30 Meter langen Verbindungsweg vom Supermarktparkplatz zur Osterriedestraße begegnet. Es war zunächst zu einem kurzen Streitgespräch zwischen beiden gekommen. Die Frau hielt ihr Handy in der Hand, der Mann fühlte sich offenbar von ihr gefilmt. Plötzlich griff der Täter nach dem Smartphone, daraus entstand ein kurzes Handgemenge. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Der zunächst Unbekannte flüchtete mitsamt dem Handy.

Die Langenhagener Ermittler prüfen nun, ob der 41-Jährige möglicherweise für weitere ähnlich gelagerte Taten verantwortlich ist.

Von Sven Warnecke