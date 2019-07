Langenhagen

Gleich zwei Verfahren erwarten jetzt einen 18-Jährigen aus Langenhagen: Ihn beobachteten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 18.25 Uhr an der Grenzheide, als er einen Joint wegwarf. Er hatte zuvor bemerkt, dass sich die Polizisten näherten und ihn kontrollieren wollten. Die Beamten suchten den Joint, fanden ihn und beschlagnahmten die Drogen. Anschließend durchsuchten sie das Auto des 18-Jährigen, das er in der Nähe abgestellt hatte.

Dabei fanden sie nach Aussage eines Polizeisprechers eine weitere geringe Menge Marihuana und im Handschuhfach einen Schlagring, der verboten ist. Sie leiteten deshalb ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht ein.

Von Antje Bismark