Langenhagen

Gute Augen hat der Mann, das muss man ihm lassen – und das auch in der Dunkelheit. Aus rund 100 Metern Entfernung erspäht er die Polizisten, steigt ab und schiebt sein Fahrrad. Doch auch die Ordnungshüter haben ihn längst ins Visier genommen und genau gesehen, dass das Licht an seinem Fahrrad nicht funktioniert und er es völlig unbeleuchtet über den Radweg an der Walsroder Straße gelenkt hatte. Da helfen auch keine Ausflüchte, die Ordnungswidrigkeit kostet ihn 20 Euro.

Polizisten kontrollieren Hunderte Fahrzeuge

Insgesamt acht Polizisten haben bei einer zweieinhalbstündigen Kontrolle am Dienstagabend an der Walsroder Straße mehrere Hundert Fahrzeuge kontrolliert. Der Schwerpunkt lag passend zum Beginn der dunklen Jahreszeit auf korrekt funktionierender Beleuchtung – egal ob am Auto, Lastwagen, Motorroller oder eben am Fahrrad.

Zur Galerie Polizisten haben in Langenhagen Dutzende Verkehrsteilnehmer gestoppt, deren Fahrzeugbeleuchtung defekt war. Auch in den nächsten Wochen soll der Fokus darauf liegen.

Die Kontrollteams positionierten sich zu beiden Seiten der Straße und mussten besonders in der ersten Stunde bis 20 Uhr nicht lange warten. Manchmal im Minutentakt winkten die Beamten Fahrer heraus, an deren Autos einer der Scheinwerfer nicht richtig funktionierte oder gleich ganz dunkel war. Zeitweise wurde der Platz am Straßenrand knapp, sodass auch die nächstgelegene Grundstückseinfahrt mitgenutzt wurde, um die Fahrer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen.

Fahrer sind um Ausflüchte nicht verlegen

„Ihren Fahrzeugschein und Führerschein, bitte“: So begann die Kontrolle, doch schnell kamen die Ordnungshüter dann auf die mangelhafte Beleuchtung und die damit verbundenen Gefahren im Straßenverkehr zu sprechen. „Ich wusste das nicht“, „Ich habe vorher nicht geschaut“, „Das ist nicht mein Wagen“: Die Reaktionen der Fahrer klangen allesamt ähnlich. Dabei ist es unerheblich, wer Halter des Wagens ist – der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass alles funktioniert.

Manchmal beließen es die Polizisten bei mündlichen Verwarnungen, in anderen Fällen wurde ein Verwarngeld von 20 Euro fällig. Dabei war es unerheblich, ob die Betroffenen im Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs waren. „Einen Rabatt für Fahrradfahrer gibt es dabei nicht“, erläuterte ein Polizist.

Dieses Fahrrad schauen sich die Polizisten genauer an. Quelle: Frank Walter

Teurer wurde es für einen jungen Fahrradfahrer, der nicht nur ohne Licht, Reflektoren und Klingel sowie auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Er hörte auch noch per Kopfhörer Musik beim Fahren. Unangenehm und langwierig wurde die Kontrolle auch für einen Bringdienstfahrer mit Heidekreis-Kennzeichen. Der Frontschaden am Kleinwagen war unüberseh- und -hörbar, die Motorhaube klapperte, der rechte Scheinwerfer leuchtete nur schwach. Der TÜV-Termin war schon Monate überzogen, Warndreieck und -weste fehlten, die Verbandstasche war bereits 2016 abgelaufen.

Polizisten stoppen betrunkenen Fahrradfahrer

Am Ende der zweieinhalbstündigen Aktion hatte die Polizei 13 Verwarngelder erhoben, 16 mündliche Verwarnungen ausgesprochen und mehrere Mängelmeldungen erstellt – die Halter müssen ihre Fahrzeuge ohne die Mängel bei der Polizei vorführen. Sechs Alkohol- beziehungsweise Drogenschnelltests hatten keine weiteren Auswirkungen, die Ergebnisse waren allesamt negativ.

Zeitweise wird es eng an der Kontrollstelle. Quelle: Frank Walter

Nur etwa zwei Stunden nach Ende der stationären Kontrolle wurde allerdings eine Polizeistreife ebenfalls an der Walsroder Straße fündig. Sie stoppte gegen 23.40 Uhr einen 58 Jahre alten Langenhagener, der sein Fahrrad erheblich betrunken steuerte. Der Schnelltest bei ihm ergab 1,71 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Für Alkoholverstöße gibt es keine „Saison“, Mängel an der Beleuchtung wird die Polizei auch in den nächsten Wochen besonders in den Blick nehmen. „Das ist momentan ein Schwerpunkt auch bei normalen Streifenfahrten“, sagt Hendrik Stange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Kommissariat Langenhagen.

Von Frank Walter