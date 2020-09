Langenhagen

Polizisten des Kommissariats Langenhagen haben am Wochenende bei drei Kontrollen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich nicht ans Lenkrad hätten setzen dürfen.

Bei einem 20-Jährigen, den die Beamten am Sonnabend um 2.10 Uhr an der Karl-Kellner-Straße stoppten, entdeckten sie Betäubungsmittel im Fahrzeug. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass der Mann auch Drogen konsumiert hatte. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und ließen dem jungen Fahrer eine Blutprobe entnehmen.

Mann fährt Auto ohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabend um 20.15 Uhr an der Walsroder Straße stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Autofahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Ordnungshüter untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zur dritten erfolgreichen Kontrolle kam es am Sonntag um 4.50 Uhr am Sollingweg. Dort bemerkten die Beamten bei einem 51-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,69 Promille – das liegt deutlich in dem Bereich, bei dem Richter von einer der absoluten Fahruntüchtigkeit ausgehen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Von Frank Walter