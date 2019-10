Langenhagen

Die Polizei hat am Sonntag einen 42 Jahre alten Mann am Steuer eines Autos bei Fahrübungen auf dem Parkplatz der Pferderennbahn in Langenhagen erwischt. Als die Beamten den Fahrer gegen 19 Uhr auf dem Areal an der Theodor-Heuss-Straße kontrollierten, stellten sie fest, dass er keinen Führerschein besitzt. Der auf der Beifahrerseite sitzende 21-Jährige entpuppte sich als der Halter des Fiat Punto. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Halter muss sich wegen der Duldung der nach dem Straßenverkehrsgesetz illegalen Fahrübungen verantworten.

Von Sven Warnecke