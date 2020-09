Langenhagen

Die Langenhagener Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend um 0.36 Uhr einen 16-jährigen Radfahrer am Pferdemarkt gestoppt, der mit einem Handy in der Hand bei Rot über die Ampel fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Jugendlichen. Bei einem anschließenden freiwilligen Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 2,2 Promille. Die Polizei entließ den 16-Jährigen nach einer Blutentnahme in die Obhut seiner Mutter.

Von Sebastian Stein