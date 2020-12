Langenhagen

Ein 16 Jahre alter Junge muss sich wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten. Einer Streifenwagenbesatzung war der Jugendliche am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 21.15 Uhr auf der Heinrich-Hagemann-Allee in Wiesenau aufgefallen, als er ohne Licht am Rad über eine rote Ampel gefahren war.

Die Polizisten stoppten daraufhin den Radler. Bei der Überprüfung hätten sich Zweifel über die Eigentumsverhältnisse des Pedelecs ergeben, berichtete am Sonntag ein Sprecher der Polizei Langenhagen. Aus diesem Grund sei das Gefährt sichergestellt worden, bis diese zweifelsfrei geklärt seien.

Von Sven Warnecke