Godshorn

Ihren Führerschein wird eine 21-jährige Frau wohl nicht so schnell wieder sehen. Sie geriet am Sonntag gegen 8 Uhr auf der Hermannsburger Straße in Godshorn in die Kontrolle einer Streifenwagenbesatzung. Der Atemalkoholtest attestierte der Frau 2,26 Promille. Die weitere Untersuchung jedoch offenbarte Hinweise auf den Konsum auch von Betäubungsmitteln. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander