Langenhagen

Die Langenhagener Polizei hat am Mittwochabend eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 47-Jährige war in ihrem Toyota Corolla auf der Schützenstraße durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle musste die Frau einen Atemalkoholtest absolvieren. Das Gerät zeigte 1,81 Promille an, einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Polizei stellte den Führerschein der 47-Jährigen sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

Von Frank Walter