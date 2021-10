Langenhagen

Polizisten haben Anfang der Woche zwei stark betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, und zwar jeweils am helllichten Tag. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Dienstag, 5. Oktober, um 17.05 Uhr an der Schleswigstraße im Gewerbegebiet nördlich der Straße Am Pferdemarkt einen Lastwagen. Der Atemalkoholtest des Fahrers ergab 2,48 Promille.

Er musste sich ebenso eine Blutprobe abnehmen lassen wie ein Autofahrer, der am Montag, 4. Oktober, gegen 14.20 Uhr an der Walsroder Straße/Ecke Wagenzeller Straße kontrolliert worden war. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann seinen Wagen in einer deutlichen Schlangenlinie steuerte. In diesem Fall hatte der Atemalkoholtest 1,83 Promille ergeben.

Bestätigen die Bluttests die Ergebnisse der Schnelltests, dürften beide Männer für längere Zeit nur noch als Fußgänger unterwegs sein. Bereits ab einem Wert von 1,1 Promille gehen Gerichte von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus – mit entsprechenden Konsequenzen für die Fahrerlaubnis.

Von Frank Walter