Langenhagen

Bei einer Routinekontrolle an der Ackerstraße in Langenhagen hat die Polizei am Sonntag gegen 12.20 Uhr den Fahrer eines schwarzen Mercedes gestoppt. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 56 Jahre alten Mann fest. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den Langenhagener wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke