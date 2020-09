Langenhagen

Die Polizei hat am Donnerstag um 5.20 Uhr an der Godshorner Straße in Langenhagen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Citroen-Fahrer ergab 1,37 Promille. Bereits ab 1,1 Promille gehen Gerichte bei Autofahrern von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus. Außerdem konnte der Mann keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizisten nahmen ihn zur Blutprobe mit ins Kommissariat. Da der Pole in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens 400 Euro zahlen.

Von Frank Walter