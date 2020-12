Langenhagen

Hatte die Tochter gedrängelt, oder war etwa der Vater die treibende Kraft gewesen? Das ist dem Langenhagener Polizeibericht nicht zu entnehmen, aber so oder so dürfte es für das Vater-Tochter-Gespann kein entspanntes Weihnachtsfest geben. Wenige Tage vor Heiligabend hat eine Polizeistreife die beiden am Sonntagnachmittag bei illegalen Fahrübungen auf dem Rennbahnparkplatz an der Theodor-Heuss-Straße erwischt. Das Grundstück gilt als öffentlicher Verkehrsraum, fahren darf dort folglich nur, wer einen gültigen Führerschein sein Eigen nennt.

Auf die 16-jährige Jugendliche und ihren 54 Jahre alten Vater kommen nun Strafverfahren zu – gegen die Tochter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, auf den Vater, der dies als Halter und Beifahrer zuließ, wegen Beihilfe.

Anzeige

Bereits tags zuvor hatte eine Polizeistreife ebenfalls auf dem Rennbahn-Parkplatz eine illegale Fahrübung beendet. Auch dabei hatte eine 16-Jährige hinter dem Lenkrad gesessen und der Vater auf dem Beifahrersitz.

Von Frank Walter