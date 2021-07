Langenhagen

Die Polizei hat am Sonnabend, 3. Juli, um 20.20 Uhr einen 17-jährigen E-Rollerfahrer ab der Brinker Straße angehalten. Für das Fahrzeug bestand nach Angaben der Beamten nicht der nötige Versicherungsschutz. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Wenige Stunden zuvor um 17.30 Uhr hielt die Polizei einen 64-jährigen mit seinem Kleinkraftrad an der Walsroder Straße an. Bei ihm war die Gültigkeit der Versicherung abgelaufen. Der Mann durfte deshalb mit seinem Fahrzeug ebenfalls nicht weiter fahren.

Von Sebastian Stein