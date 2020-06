Langenhagen

Warum die beiden Männer aneinander geraten sind, ist für die Ermittler der Polizei Langenhagen derzeit ebenso ein Rätsel wie ihre Identität. Nur der Tatverlauf selbst lässt sich anhand von Zeugenaussagen rekonstruieren: Zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr ist es am Montag an der Ecke Brinkholt/Sonnenweg zu einer Prügelei gekommen. Dabei trug einer der Männer eine sichtbar stark blutende Wunde am linken Auge davon. Der Verletzte, etwa 1,90 Meter groß, mit schwarzen kurzen Haaren und zwischen 30 und 35 Jahren alt, entfernte sich danach in Richtung Kastanienallee. Laut Zeugenaussagen sei er kräftig und muskulös und während der Tat mit einer schwarzen Hose, einem grauen T-Shirt, einer schwarzen Weste sowie weißen Sneakern bekleidet gewesen.

Der Täter sei kleiner als das Opfer und etwa 25 Jahre alt. Ihn beschreiben die Zeugen als schlank mit einer „langen, spitzen Nase“. Er trug während der Tat einen grau-rot-gelben, blutverschmierten Kapuzenpullover und eine helle Hose. Während der Tat habe er die Kapuze über den Kopf gezogen.

Wer Hinweise auf die Identität der beiden Männer geben kann, erreicht die Polizei an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

