Langenhagen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag, 23. Juni, einen Einbruch in ein Autohaus in Langenhagen beobachtet haben. Der Unbekannten gelangten nach Geschäftsschluss zwischen 19.50 und 20.15 Uhr in das Gebäude an der Straße Mühlenfeld. Eine Alarmanlage vertrieb die Täter aus den Büroräumen, berichtete die Polizei am Montag. Unklar ist, was die Eindringlinge erbeuten konnten. Auch zur Höhe des angerichteten Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse.

Einbrecher erbeuten Uhren und Bargeld am Söseweg

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am vergangenen Freitag zwischen 12.30 und 20.30 Uhr am Söseweg im Stadtzentrum. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort erbeuteten sie mehrere Uhren und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Anzeige

Unter Telefon (0511) 1094215 nimmt die Polizei Hinweise zu der Tat entgegen.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Einsatzmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke