Godshorn/Langenhagen

Er wollte nur mal eben zur Postfiliale und parkte seinen grauen Opel Vectra dafür in Langenhagen-Alt-Godshorn. Doch die exakt zwei Minuten, die der 75-jährige Autofahrer dafür nicht an seinem Wagen war, reichten einem anderen Verkehrsteilnehmer, um an dem Opel Vectra den linken Außenspiegel zu beschädigen. Gesucht werden Zeugen, die um 10.12 Uhr in der Gegend etwas gesehen haben könnten.

Ähnlichen Ärger erlebte eine 43-jährige Autofahrerin, die ihren schwarzen Seat Alhambra am Freitag zwischen 14.50 und 15.30 Uhr auf den Parkplatz vor dem Supermarkt am Osttor in Langenhagen abgestellt hatte. Als sie vom Einkaufen zurückkehrte, wies der rechte hintere Kotflügel Beschädigungen auf. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 500 Euro.

Wer Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen liefern kann, erreicht die Polizei in der Ostpassage in Langenhagen sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander