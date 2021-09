Langenhagen

Nach einer Karambolage ist die Verursacherin in Langenhagen geflüchtet. Die Fahrerin eines Audi-Cabriolets wird nun von der Polizei gesucht. Nach Auskunft von Patrick Götze, Sprecher des hiesigen Kommissariats, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag, 3. September, zwischen 12.35 und 12.58 Uhr in einer Parkbucht an der Walsroder Straße 141 auf Höhe der Sparkasse Hannover.

Wie der Polizist weiter berichtet, soll die blonde Frau beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug ein ebenfalls dort stehendes Auto beschädigt haben. Der Blechschaden beträgt etwa 800 Euro.

Das hatte ein Passant beobachtet und den Geschädigten auf den Unfall hingewiesen. Dieser Zeuge wird nun ebenfalls dringend gesucht, sagt Götze. Das Kommissariat Langenhagen ist unter Telefon (0511) 1094215 zu erreichen.

Von Sven Warnecke