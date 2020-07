Langenhagen

Die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallfahrer. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats ereignete sich der mutmaßliche Parkplatzrempler am Dienstag zwischen 11.50 und 13 Uhr auf einer Abstellfläche an der Walsroder Straße in Höhe der Hausnummer 31.

Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben offenbar beim Einparken einen dort bereits abgestellten schwarzen Audi A6 touchiert. Dabei wurde das Auto großflächig an den Türen der Fahrerseite demoliert. Den Schaden beziffern die Ermittler auf circa 800 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke