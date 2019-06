Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht drei Unbekannte, die am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine Flasche oder Getränkedose auf ein Auto geworfen haben. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze wurde zum Glück aber niemand verletzt.

Seinen Angaben zufolge wurde an der Bundesstraße 522 – der Flughafenstraße – von einer Brücke in Höhe der Straße Brinkholt/Fuhrenkamp das Wurfgeschoss aus einer aus drei Personen bestehenden Gruppe heraus auf den mit fünf Menschen besetzten VW Caddy geschmissen. Bislang ist aber unklar, ob es sich um eine Flasche oder eine Dose gehandelt haben könnte, berichtet Götze am Mittwoch. Auch das Auto blieb unbeschädigt.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke