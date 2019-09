Langenhagen

Am Flohmarkt auf dem Rennbahnparkplatz an der Neuen Bult waren am Sonnabend erneut Taschendiebe unterwegs. Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein Besucher, dass seine Geldbörse aus seinem Rucksack verschwunden war, während er diesen auf dem Rücken trug. Der Dieb stahl damit sowohl die persönlichen Dokumente seines Opfers als auch 70 Euro Bargeld.

Am Freitag bereits ist an der Straße Im Rehkamp zwischen 6 und 18 Uhr das komplette Vorderrad eines hochwertigen Mountainbike gestohlen worden. Das Rad war laut Polizeibericht an einer Straßenlaterne angeschlossen. Mit dem Rad ist auch die Steckachse sowie die Scheibenbremse entwendet worden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Firma Cannondale.

Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr, ist zudem vor einem Haus am Rohdehof ein Damen-Fahrrad gestohlen worden, das mit einem Bügelschloss gesichert worden war. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Wer Hinweise zu diesen Diebstählen machen kann, erreicht die Polizei Langenhagen in der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander