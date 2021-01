Langenhagen

Zwei Langenhagener haben das neue Jahr unabhängig voneinander mit Schüssen aus Schreckschusspistolen begrüßt. Im einen Fall war eine Strafanzeige die Folge, auch der andere Langenhagener musste seine Waffe abgeben.

An der Ecke Reuterdamm/Fasanenweg wurden Polizisten in der Silvesternacht um kurz nach Mitternacht auf einen Mann aufmerksam, der am Straßenrand mit einer Schusswaffe hantierte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Schreckschusspistole. Eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis konnte der 28-jährige Hannoveraner dafür nicht vorlegen. Die Polizisten beschlagnahmten deshalb die Waffe.

Mann schießt mehrfach in die Luft

Ebenfalls gegen 0.15 Uhr stießen Ordnungshüter auf dem Gehweg an der Bahnhofstraße auf einen 49 Jahre alten Langenhagener, der mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft schoss, um so das neue Jahr zu begrüßen. Er konnte zwar einen sogenannten kleinen Waffenschein vorweisen, hätte damit aber nicht auf öffentlicher Straße herumschießen dürfen und war zudem leicht alkoholisiert. Zum Zwecke der Gefahrenabwehr stellte die Polizei auch diese Waffe sicher.

Wer eine Schusswaffe in der Öffentlichkeit – also außerhalb der eigenen Wohnung oder des eingezäunten Grundstücks – führen will, benötigt dafür einen Waffenschein. Dies gilt auch für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Dafür ist ein sogenannter kleiner Waffenschein nötig. Zuständig für die Genehmigung ist der Fachbereich Öffentliche Sicherheit der Region Hannover.

Polizei lobt Verhalten der Langenhagener

Abgesehen davon sei die Silvesternacht aus polizeilicher Sicht „sehr, sehr ruhig“ und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilte der Dienstschichtleiter des Kommissariats am Neujahrsmorgen mit. „Die Langenhagener Bürger verhielten sich sehr diszipliniert. Verstöße gegen die Allgemeinverfügung bezüglich des Böllerverbotes auf bestimmten Straßen sind hier nicht bekannt geworden.“

Von Frank Walter