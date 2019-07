Langenhagen

Zum 1. Juli hat die Post das Porto erhöht. Der Standardbrief kostet jetzt 80 Cent statt bislang 70 Cent. Auf Postkarten muss man eine 60-Cent-Briefmarke kleben statt vorher 45 Cent. Wer zu Hause noch einige 70- und 45-Cent-Briefmarken hat, muss diese also um Marken ergänzen – ansonsten droht Strafporto. Eigentlich logisch, dass viele Menschen nun in die Postfilialen strömen, um 5- und 10-Cent-Briefmarken zu kaufen. Wer dies in den vergangenen Tagen in Langenhagen versucht hat, musste jedoch viel Frust einstecken. Zwei Leserinnen wandten sich an die HAZ-Redaktion.

„Es war slapstick-mäßig“, berichtet Gesine Saft von ihrem Versuch, zehn Briefmarken zu je 10 Cent zu erwerben. Die ehemalige Ratsfrau, DRK-Aktive und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist nicht gerade dafür bekannt, ihre Ziele nicht zu erreichen oder schwer von Begriff zu sein. Doch bei diesem Vorhaben scheiterte sie. „Zunächst reihte ich mich in die Warteschlange ein und fragte dann am Schalter nach den Briefmarken“, berichtet sie. „Hier bekommen Sie keine Ergänzungsbriefmarken“, war die Antwort des Mitarbeiters. „Dazu müssen Sie an den Automaten gehen.“ Dieser war jedoch defekt. Zornig verließ die 77-Jährige die Postfiliale unverrichteter Dinge.

Gleiches passierte auch Ruth Busse. „Am Schalter teilte mir man mit, dass es hier keine 5- und 10-Cent-Briefmarken gäbe“, berichtet die 83-Jährige. Für sie nicht nachvollziehbar, da der Post die Portoerhöhung ja schon seit Längerem bekannt sei. Auch sie wurde auf den Automaten verwiesen. „Doch der ist seit vielen Wochen schon kaputt“, klagt Busse.

Im Eingang der Postbank-Filiale finden Kunden auf der rechten Seite einen Briefmarkenautomaten. Standardmarken sind leicht zu kaufen. Schwieriger ist es, mehrere 10-Cent- oder 5-Cent-Marken zu ziehen.

Gesine Saft wagte einen zweiten Anlauf. Und siehe da, der Automat funktionierte nun. Ein Mann und eine Frau mit dem gleichen Anliegen gesellten sich zu ihr. Gemeinsam arbeitete man sich durch die Funktionen des Geräts. Gesine Saft wies das Gerät an, Briefmarken im Wert von 10 Cent zu drucken und folgte der Information „Eine höhere Anzahl erhalten Sie durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste.“ Folgerichtig drückte sie, begleitet vom Nicken ihrer Begleiter, zehn Mal darauf – und erhielt zu ihrem Entsetzen eine 1-Euro-Briefmarke anstelle von zehn 10-Cent-Briefmarken. Sie nahm es mit Humor, arbeitete sich erneut durch das System und machte für jede 10-Cent-Briefmarke den Durchgang von Neuem.

Inzwischen gibt es Briefmarken am Schalter und am Automaten

Offensichtlich haben die Beschwerden der Kunden Wirkung gezeigt. Inzwischen gibt es wieder 10-Cent-Briefmarken am Schalter. „Die haben wir heute früh von der Deutschen Post geliefert bekommen“, sagt am Freitagvormittag ein Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt haben möchte. „In letzter Zeit hatten sehr viele Kunden diese Marken gekauft“, erklärt er den Engpass der vergangenen Tage. Lediglich 5-Cent-Marken, so der Mitarbeiter, gebe es nie am Schalter. Dass der Automat vor der Filiale defekt ist, sei ihm bekannt. Er verweist auf den zweiten Automaten im Foyer, welcher nur zu den Öffnungszeiten der Filiale zugänglich ist: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12.30 Uhr. Komme ein Kunde mit dem Gerät nicht zurecht, würden die Mitarbeiter selbstverständlich dabei helfen.

Die Deutsche Post verweist auf weitere Möglichkeiten, Briefe zu frankieren: Am Schalter könne man um einzelne Online-Briefmarken bitten, die dann vor Ort ausgedruckt würden, so Jens-Uwe Hogardt von der Pressestelle der Post. „Außerdem kann man sich über SMS auf sein Handy einen Briefmarken-Code holen und über eine App ganz ohne Briefmarken Briefe online frankieren. Schauen Sie dazu doch mal auf unsere Website“, empfiehlt er. „Soweit würde ich für eine solche Kleinigkeit dann doch nicht gehen“, meint Ruth Busse dazu. „Wir alle haben schließlich Wichtigeres zu tun.“

So funktioniert der Briefmarken-Automat Der funktionierende Briefmarken-Automat in der Postfiliale in Langenhagen befindet sich rechts im Foyer, gleich neben dem Kontoauszugdrucker. Zur Begrüßung steht im Display: „Bitte wählen Sie die gewünschten Marken.“ Dazu werden Vorschläge gemacht: 0,60 Euro kostet das Porto für eine Postkarte, 0,80 Euro der Standardbrief und 1,55 Euro der Großbrief. Weiter heißt es: „Eine höhere Anzahl erhalten Sie durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste.“ Nicht erklärt wird allerdings, welche Taste man „mehrmalig“ drücken muss. Wer beispielsweise vier Marken à 10 Cent kaufen möchte, muss – und das ist der Trick – vier Mal auf die Taste „Wunschwert“ rechts unten drücken. Ob man die Marken in der gewünschten Anzahl und Wertigkeit erhält, kann man anhand der Funktion „Ausgewählt“ überprüfen. Steht dort „5 x 0,10 EUR“, wirft der Automat nach Bezahlung von 50 Cent fünf 10-Cent-Marken aus. Steht dort „0,50 EUR“, erhält man eine 50-Cent-Briefmarke. Auch möglich ist ein „Vorratskauf“ zu runden Euro-Beträgen.

Von Gabriele Gerner