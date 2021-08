Langenhagen

Die Deutsche Post will ihren Service nach eigenem Bekunden in der Stadt ausbauen. Zum 1. September eröffnet das Unternehmen an der Erich-Ollenhauer-Straße eine weitere Filiale. Diese wird im Pressecenter Ritter untergebracht sein.

Nach Auskunft von Postsprecher Jens-Uwe Hogardt handelt es sich mit diesem Geschäft um die sechste Postfiliale in der Stadt sowie den Ortsteilen, hinzu kommen weitere acht sogenannte Paketshops. Die Deutsche Post verspricht sich so eine Verbesserung des Services in Langenhagen. Dafür stünden allein die Öffnungszeiten an der Erich-Ollenhauer-Straße 19 von Montag bis Sonnabend, jeweils von 8 bis 18 Uhr.

In der neuen Filiale können Kunden Brief- und Paketmarken oder Paketsets erwerben sowie Briefe und Pakete abgeben oder abholen, listet Hogardt einen Teil der dort gebotenen Dienstleistungen auf. Damit unterstreiche das Unternehmen die Bemühungen zu einer flächendeckenden Versorgung mit Postdienstleistungen. Von einem Rückzug aus der Fläche könne also nicht die Rede sein, sagt er.

Postbank bekennt sich zu Standort auf dem Marktplatz

„Die Eröffnung einer Partnerfiliale der Deutschen Post hat im Grundsatz keinen Einfluss auf unsere Filialen“, teilt Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier mit. Sein Unternehmen betreibt die Filiale auf dem zentralen Marktplatz, postalisch an der Konrad-Adenauer-Straße gelegen. Der Fokus dort liege auf den Produkten und Leistungen der Postbank sowie der Beratung der Kundschaft dazu, sagt Rittmaier.

Wegen der dort angebotenen Finanzdienstleistungen ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Unmut bei den Kunden gekommen. Denn schon häufiger mussten wegen des sogenannten Vier-Augen-Prinzips aus Personalmangel die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft.

Doch an dem Standort wird die Postbank nicht rütteln. „Mit unserer Filiale an der Konrad-Adenauer-Straße 10 befinden wir uns in einem historisch gewachsenen, langfristigen Untermietverhältnis bei der Deutschen Post“, berichtet Rittmaier. Und daran soll sich perspektivisch auch nichts ändern. „Wir möchten mit unserer Filiale in Langenhagen bleiben, derzeit sind keine Veränderungen bei Standort oder Produkt- und Leistungsangebot geplant.“

Stadt kauft Grundstück und hofft auf Verbleib der Postbank

Rückblick: Die Stadt Langenhagen hatte 2016 ein Filetstück im Herzen der Stadt erworben. Für einen siebenstelligen Euro-Betrag wechselte der Eigentümer für das Areal der Postbank am Marktplatz. Zwar wurde über die genaue Summe seinerzeit Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen dieser Zeitung erwarb die Kommune das gut 4100 Quadratmeter große Grundstück von einer luxemburgischen Investmentfirma aber wohl für etwa 1,5 Millionen Euro. Dieses Unternehmen hatte im Jahr 2008 im Zuge der seinerzeit von der Deutschen Post AG betriebenen Verkäufe von mehr als 1200 Grundstücke deutschlandweit in Langenhagen zugegriffen.

Mit dem Erwerb acht Jahre später wollte die Stadt einerseits sicherstellen, dass für die Bürger die Dienstleistung und der Verbleib des Post-Unternehmens im Zentrum erhalten bleibt, hieß es aus dem Rathaus damals zur Begründung. Mehr noch. Es ging auch um städtebauliche Aspekte im Herzen Langenhagens. Dieser Standort soll – so das erklärte politische Ziel – perspektivisch weiterentwickelt werden.

