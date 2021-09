Langenhagen

Wegen einer Betriebsversammlung bleibt in Langenhagen am Donnerstag, 2. September, die Postbank-Filiale auf dem Marktplatz an der Konrad-Adenauer-Straße 10 ganztägig geschlossen. Darauf weist ein Unternehmenssprecher jetzt hin. Er begründet diesen Schritt mit Betriebsversammlungen im Bereich in Niedersachsen und Hamburg.

„Das Unternehmen bedauert mögliche Serviceeinschränkungen für die Kunden“, heißt es vom Konzernsprecher weiter. Er verweist indes auf die im Einzelhandel installierten Partnerfilialen der Deutschen Post, die an diesem Tag geöffnet haben. Kunden sollen mittels Aushängen über die Einschränkungen, den Zugang zu den Postfachanlagen und die Ersatzfilialen informiert werden.

Von Sven Warnecke