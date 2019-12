Langenhagen

Die IGS Langenhagen haben Sanja Katalina Schmidt und Praveen Francis Ravi inzwischen hinter sich gelassen. Trotzdem darf sich die Schule weiterhin über sie freuen: Nach ihrem Abitur an der IGS haben die beiden nun auf Bundesebene mit ihrem beeindruckenden Film „ Langenhagen im Nachkriegswahnsinn“ überzeugt. Sie erreichten den dritten Platz beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, nachdem sie bereits im Sommer zu den Landessiegern gehört hatten.

Insgesamt gingen beim Bundesentscheid im Herbst drei zweite und fünf dritte Preise an Schüler aus Niedersachsen. Viele Beiträge beschäftigten sich mit der Einführung des Frauenwahlrechts, den Revolutionen von 1848 und 1918/1919 sowie dem Zweiten Weltkrieg.

Die Arbeit von Ravi und Schmidt, die in der Tutorengruppe von Sven Schickerling forschten, ging den Fragen nach: Wie überwand Langenhagen die 1945 beginnende Krise, und welche Rolle spielten die Vertriebenen sowie die Einheimischen dabei? Das Thema des Geschichtswettbewerbs trug den Titel „ Krise, Umbruch, Aufbruch – So geht’s nicht weiter“. An dem Wettbewerb beteiligten sich deutschlandweit 5000 Teilnehmer mit rund 2000 Beiträgen.

Mit dem dritten Platz setzte sich für die jungen Leute die Erfolgsgeschichte fort. Im Juni kam die Nachricht vom Landessieg für ihre Aufarbeitung der Flüchtlingsgeschichten in Langenhagen. Erst dadurch kamen Ravi und Schmidt eine Runde weiter und qualifizierten sich für den Bundesentscheid. Die IGS Langenhagen war bereits auf niedersächsischer Ebene die einzige Siegerschule im Landeswettbewerb aus der Region Hannover. Für den Landessieg gab es 250 Euro Preisgeld für beide Schüler sowie die Einladung zu einem europaweiten Geschichtsworkshop, der in Berlin stattfand.

