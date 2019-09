Langenhagen

„Deafinitiv dabei“ – so heißt ein bundesweites Projekt des Verbands der Gebärdensprachdolmetscher Deutschlands, an dem sich auch zwei Langenhagenerinnen ehrenamtlich beteiligen. Wer angesichts des Mottos an einen Rechtschreibfehler denkt, irrt: Deaf bedeutet im Englischen taub, und an Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung richtet sich eben jenes Projekt. „Sie sollen die Chance bekommen, einmal neue Sportarten auszuprobieren“, sagt Jana Blume, die ein Studium als Gebärdendolmetscherin absolviert hat.

Lesen Sie dazu auch:

Wie Jana Blume in Wacken Metal für Gehörlose übersetzt.

Beide Frauen kennen sich seit ihrem achten Lebensjahr, als sie gemeinsam Handball spielten. Aus dieser Zeit stammt die Freundschaft und die Begeisterung für Sport, die sie nun auch Menschen mit Hörbehinderung nahebringen möchten. „Wir hatten schon länger überlegt, einen Yoga-Kurs für sie zu organisieren“, sagt Janine Stege, Geschäftsführerin des Studios Tatsächlich Yoga. Deshalb spielten ihnen das bundesweite Projekt nun in die Karten.

In Langenhagen gibt es die einzige Yoga-Einführung für Gehörlose

Die für Donnerstag, 19. September, geplante Yoga-Stunde im Studio am Straßburger Platz ist derzeit die einzige in Niedersachsen. „Sie richtet sich an Menschen, die bereits erste Erfahrungen besitzen, und an Neueinsteiger“, sagt Stege, die derzeit an den Übungsfolgen feilt. Schnelle Wechsel der Figuren seien nicht möglich, weil Blume jede neue Haltung mit Gebärdensprache übersetzt. „Wir werden Schritt für Schritt und mit Blick aufs Detail die Asanas erarbeiten“, sagt Stege, und Blume ergänzt, dass sie mit Gesten improvisieren werde, falls die Trainierenden eine Stellung nicht verstehen.

Ein Kurs könnte folgen – wenn die Krankenkassen Kosten übernehmen

Die beiden Aktiven können sich durchaus vorstellen, dass das einmalige Angebot in einen Yogakurs für Gehörlose mündet, wenn sich genügend Interessierte finden. „Wenn die Gruppe dann die Asanas beherrscht, können wir mit Lichtfarben zeigen, welche Stellung als nächste folgt“, erklärt Stege. Rot wäre dann die Farbe für den herabschauenden Hund, blau für den Krieger und grün für die Kobra.

Noch sei dies Zukunftsmusik, sagt Blume, denn letztlich müssten die Gehörlosen und jene, deren Gehör beeinträchtigt ist, mit den Krankenkassen über eine Kostenerstattung verhandeln. „Beim Gang zum Arzt übernehmen die Kassen die Kosten für den Dolmetscher“, sagt sie aus Erfahrung. Nun müsse auch über die Finanzierung im alltäglichen Leben gesprochen werden – sei es bei dem Besuch eines Museums, der für Taube spontan nicht möglich sei, oder eben beim Sport.

Auf der Internetseite www.bgsd.de finden Betroffene eine Übersicht über die Kursangebote, darunter Surfen in Osnabrück oder den Hochseilpark in Bad Harzburg.

Von Antje Bismark