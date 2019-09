Langenhagen

Unzählige Flaschen, Trinkdosen, Kippen – und eine volle Windel: Siebtklässler der IGS schwärmten für eine Stunde in Gruppen in die Kernstadt aus und sammelten herumliegenden Abfall. Jede Gruppe war mit jeweils drei Tüten für Plastik, Papier und Restmüll ausgestattet. Mit so viel Unrat hätten die Schüler nicht gerechnet.

„Wie haben auch Essensreste und viele Verpackungen im Eichenpark gefunden“, wunderte sich die zwölfjährige Jolina. Dabei stünden auch im CCL an jede Ecke Mülleimer für den Abfall. Weil der Restmüll dermaßen gestunken habe, hätten die Jungen und Mädchen ein Drittel der Säcke schnell entsorgt. Auch die gefundenen Flaschen brachten die Schüler in die dafür vorgesehenen Glascontainer.

Mit Jutetaschen Müll vermeiden

Eine Woche lang drehte sich bei den IGS-Schülern alles um Abfall auf der Straße oder in Grünanlagen, und auch um Mülltrennung sowie die Vermeidung. Nach der Sammelaktion besuchten die Siebtklässler den Wochenmarkt und den Rewe-Supermarkt. „Wir wollten wissen, wie es auf dem Markt und in einem Supermarkt mit Einkaufstüten und Verpackungen ist“, erzählte die zwölfjährige Elina. An den Marktständen gebe es lediglich Papiertüten und die meisten Kunden brächten tatsächlich Einkaufstaschen mit.

Kinder kaufen regionales Obst und Gemüse der Saison

Indes fanden die Schüler im Supermarkt viele Obst- und Gemüsesorten abgepackt vor. Wobei die Produkte nach Ansicht von Clara nicht ganz so frisch wie auf dem Markt aussahen. Zudem haben sie beim Einkaufen darauf zu achten gelernt, dass das Ost aus der Region kommt – und nicht von weit her transportiert wird. Zudem achteten die Schüler darauf, nur saisonales Obst und Gemüse zu kaufen. Die Gruppe kehrte mit einem gefüllten Jutesack vom Einkaufen zurück. Darin befanden sich Kartoffeln, Pflaumen, Kohlrabi und auch Mirabellen. „Die zuletzt Genannten kannten viele Schüler nicht“, sagte Lehrerin Maren Müller.

Statt entsorgen weitergeben: IGS-Schüler tauschen bei einer Börse Kleidung. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Schalen und Kerne gehören auf den Kompost

Die Früchte und das Gemüse hatten die Kinder geschält, geschnitten und dann probiert. Mit den Erdäpfeln bedruckten sie ihre Jutetaschen. Dabei kam die Frage auf, was mit der Schale, den Kernen und sonstigen Abfall passiert. „Wir haben die Schüler gefragt, wer einen Kompost zu Hause hat“, erzählte die Pädagogin. Einige Kinder nahmen den Biorestmüll mit und entsorgte ihn.

Ein weiteres Thema der Projektwoche war auch die Mülltrennung. Anhand eines Filmes hatten die Schüler erfahren, dass Plastik im Meer bis zu 500 Jahre braucht, bis es sich auflöst. Viel interessanter war aber: Fahrkarten und Kassenbons gehören nicht in den Papiermüll. „Das haben wir nicht gewusst“, erzählte die zwölfjährige Clara verwundert. Der Grund sei die Druckerschwärze. Die Kinder und auch die beiden Lehrerinnen Maren Müller und Tashina Jansen haben also in einer Woche ziemlich viel Neues erfahren.

Lehrer Oliver Iwan (v. re.) und Kollegin Astrid Koch präsentieren mit den Schülern zwei Matschbecken – Kim Kokorsky (v. li.) und Vanessa Freudenthal vom Kita-Zirkel bekamen sie geschenkt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

IGS-Schüler bauen für Kita-Zirkel Matschküchen Aus alt wird neu: Zwei Edelstahlwaschbecken vom Schrottplatz, gebrauchte Euro-Paletten und Kunststoffrohre, Kübel und Pumpen. Daraus haben IGS-Schüler mit ihren Lehrern Oliver Iwan und Astrid Koch zwei sogenannte Matschküchen gefertigt. Das nennt sich Upcycling – aus Abfall neuwertige Produkte herstellen. „Wir haben darauf geachtet, dass das Wasser aus dem Eimer wiederverwertet wird, um es nicht zu verschwenden“, sagte Schülerin Mia, die von dem Projekt begeistert war: „Das könnte das ganze Jahr dauern.“ Die Spielküchen hatten zehn Jugendliche an zwei Schultagen gebaut – und dem Kita-Zirkel geschenkt. Erzieherinnen Vanessa Freudenthal und Kim Kokorsky nahmen sie mit einigen Kindern entgegen. „Die können wir sehr gut für den Außenbereich nutzen“, sagte Freudenthal. Bei der Projektwoche war der siebte Jahrgang in Gruppen unterteilt worden: Zwei Teams befassten sich mit nachhaltiger Ernährung, eine weitere Gruppe mit dem Thema „Wald der Zukunft“. Unter dem Motto „Jetzt geht’s an die Wäsche“ thematisierten die Kinder den Kleidertausch untereinander.

Von Katerina Jarolim-Vormeier