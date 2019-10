Langenhagen

Wiesenau ist in Feierstimmung – mal wieder, müsste man sagen. Seit der Quartierstreff vor nunmehr genau fünf Jahren seine Türen zum ersten Mal öffnete, kommt der einst hinter der Autobahn vergessen geglaubte Stadtteil Langenhagens aus den Festivitäten kaum mehr heraus. An diesem Nachmittag jedenfalls gibt es ein großes Kinderfest auf dem Vorplatz, während im Treff die Besucher bei Kaffee und Kuchen die vergangenen Jahre Revue passieren lassen. Viel ist passiert, darin sind sich alle einig, seitdem die Wohnungsbaugesellschaft KSG vor weit mehr als einem Jahrzehnt damit begann, Wiesenau buchstäblich umzugraben und dem Quartier ein neues Gesicht zu verpassen.

Aus ehemaligem Laden wird der Quartierstreff

Die KSG vermietet in der Region Hannover rund 7700 Wohnungen, Garagen, Einstellplätze und Gewerbeflächen. Auch in Wiesenau gehören ihr zahlreiche Wohnungen. Seit vielen Jahren saniert die KSG die Bestände und baut neue Einheiten. Damit geht in der Regel eine Aufwertung des Quartiers einher. Doch alles Bauen hilft nichts, wenn die Menschen darin nicht mitgenommen werden. Und so setzen sich KSG und Stadtverwaltung 2014 zusammen, um ein bereits andernorts erfolgreich etabliertes System auch an der Freiligrathstraße/Ecke Liebigstraße zu verwirklichen: Aus einem Laden in einem der Neubauten wird in Kooperation mit der Stadt ein Quartierstreff. Diese Begegnungsstätte soll die Menschen zusammenbringen, gegen Vereinsamung wirken, dort sollen sie gemeinsam Ideen entwickeln. Das ist offenkundig gelungen: Mittlerweile können Interessierte aus 60 bis 80 Veranstaltungen wählen – pro Monat. KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range spricht von einer „aktivierenden Gemeinwesenarbeit, wir kümmern uns um die Menschen“.

Quartierstreff nimmt nach Win-Gründung Fahrt auf

Zufrieden ist auch Siegfried Volker, Vorstandsmitglied des Vereins Win (Wohnen in Nachbarschaften): „Dass es so eine Erfolgsgeschichte wird, konnte niemand ahnen.“ Der Verein ist seit rund drei Jahren Träger und Betreiber des Treffs. „Bis dahin klang der Name eines KSG-Quartierstreffs etwas sperrig. Viele Leute dachten, dass die Räumlichkeiten nur für Bewohner sind“, sagt Volker, nach dessen Meinung der Quartierstreff mit der Gründung von Win richtig Fahrt aufnahm und für ein lebendiges Wiesenau gesorgt hat. Volker selbst ist das Beispiel dafür, wie das gesamte KSG-Win-Konstrukt gewachsen ist: Er ist ehrenamtlich für Win tätig, aber auch KSG-Bereichsleiter für Immobilienmanagement.

Stadt investiert unbefristet

Die Stadt investiert jährlich 25.000 Euro in den Quartierstreff. Unbefristet. Der ursprünglich auf fünf Jahre begrenzte Vertrag erhielt im Sommer 2019 diese entscheidende Änderung. Aus gutem Grund: Die Zusammenarbeit trägt Früchte. Nach dem Anfangsschub durch die einzige hauptamtliche Kraft, die langjährige Leiterin Claudia Koch, hält Win nun die zahlreichen Angebote mithilfe vieler Ehrenamtlicher aufrecht. 25 Helfer bilden den harten Kern. Bei größeren Ereignissen wie Sommerfesten, wenn noch helfende Hände für Aufbau oder Grill gesucht werden, steigt die Zahl auf 40. Definitiv ein Edelhelfer ist Peter K. Jöcks – eigentlich gehört er sogar zum Inventar, sagen die Verantwortlichen im Quartierstreff.

Ein Edelhelfer engagiert sich

Warum, wird an seinem Engagement deutlich: Montags und freitags bringt er jeweils zwei Stunden einem Migranten Deutsch bei, einmal pro Monat besucht er als Alltagshelfer ein älteres Ehepaar. „Bei dem Paar ist der Sohn gestorben, nun haben sie niemanden mehr zum Unterhalten. Wenn ich dort bin, kann es auch mal drei Stunden dauern, weil alles aufgearbeitet werden muss“, sagt Jöcks mit einem Augenzwinkern. Einmal pro Woche erledigt er für eine alte Frau Einkäufe oder bringt sie zum Arzt. Alle 14 Tage hilft er mit im Talk-Café, außerdem ist er einmal pro Woche als Sprachpate tätig. Damit ist der Terminkalender aber auch gefüllt, oder? „Ach nein, ganz vergessen, für das Frühstück am Freitag gehören ich auch zum Team“, sagt Jöcks und lacht.

Natürlich drängt sich die Frage auf: Warum macht er das alles? „Zu Hause wurde mir irgendwann langweilig. Meine Hunde haben mich nicht komplett ausgefüllt“, sagt Jöcks, der vor dreieinhalb Jahren zum Quartierstreff stieß und mit der klassischen Betreuung von bedürftigen Wiesenauern anfing.

