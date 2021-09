Langenhagen

Lange haben die Freunde des etwas anderen Querbeet-Gottesdienstes auf eine Fortsetzung der beliebten Veranstaltungsreihe in der Elisabethkirche in Langenhagen warten müssen. Die Corona-Pandemie hatte die nunmehr gut ein Jahr währende Zwangspause nötig gemacht. Doch nun geht es am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr wieder los – auf dem Kirchplatz.

Unter dem Motto „Allzeit bereit!“ berichten Pfadfinder über ihre Beweggründe, warum sie sich dem Verband angeschlossen haben. Im konkreten Fall sind es Mitglieder des sogenannten Pfadfinderstammes „Friedrich Duensing“ aus Langenhagen. Dieser feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Eine Sause wird es wegen der Pandemie indes nicht geben.

Aus dem Alltag der Pfadfinder

Wer den Gottesdienst besucht, wird fröhlich und hautnah etwas über die Geschichte des Stammes, über die spezielle Einstellung und den Lebensstil von Pfadfindern und über deren Alltag im Zeltlager erfahren. Denn Lager und Fahrten sind ein wesentlicher Bestandteil der eingeschworenen Gemeinschaft.

Dank eines Feuers wird es bei der Veranstaltung vor der Elisabethkirche auch ein wenig Lagerromantik geben. Und Querbeet hieße nicht so, wenn es nicht auch etwas zum Mitmachen gäbe: Es wird ein Wettbewerb im Spiegeleierbraten angeboten.

Sitzgelegenheiten bitte mitbringen

Musik gehört nicht nur bei den Pfadfindern dazu, sondern auch zu dem besonderen Querbeet-Gottesdienstformat. Mit dabei sind die Querbeet-Band, die mit Popsongs für Unterhaltung sorgt, genauso wie die Moderatoren Annika Oldemeyer und Mitchell Mielecke. Die Veranstalter bitten die Teilnehmenden, sich selbst Sitzgelegenheiten, wie etwa Campingstühle, mitzubringen. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich mit der Luca-App zu registrieren.

