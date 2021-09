Langenhagen

Sport frei – hieß es am Sonnabend zum 15. Mal beim Frauensporttag des Regionssportbunden (RSB). „Die Frauen kommen aus allen Ecken, aus dem gesamten Einzugsbereich der Region“, sagt Petra Busche vom RSB. Schon 2020 waren wegen Corona nur 250 Teilnehmerinnen zugelassen; in den Jahren davor zählte der RSB regelmäßig 500 Teilnehmerinnen. In der Regel sind rund 20 Prozent von ihnen neu dabei. Der Regionssportbund sieht den Sporttag auch als Werbung für die Vereine vor Ort.

Für zehn Euro kann jede Frau drei Workshops besuchen – Action und Ausdauer, Turnen und Trendsport sowie Fitness und Balance. Insgesamt 20 Angebote aus bekannten und neuen Sportarten fordern heraus, und die Veranstaltung verteilt sich auf Plätze und Hallen beim SC Langenhagen an der Leibnizstraße und im Schulzentrum Langenhagen.

Zur Galerie Die Stadt und der SC Langenhagen können es am besten stemmen: Zum 15. Mal richtet der Regionssportbund deshalb das große Sportfest nur für Frauen in dieser Kooperation aus.

Harry-Potter-Spiel und Verteidigung auf der Matte

Basketball oder Fitness für Frauen sind bekannt. Und was, bitte, ist „Quidditch“? Auf dem grünen Rasen beim SCL führt Quidditch-Trainerin Vivien Twyrdy in das Spiel mit vier Bällen im Feld ein. „Es ist aus dem Harry-Potter-Universum übernommen“, erklärt sie. Und eigentlich sei es keine reine Frauensache, sondern „toll, weil man es mit allen Gendern macht“.

In der Peko-Halle riecht es nach Schulturnhalle und durchgeschwitzten Sportklamotten, auch das gehört zum Sportfest. Kampfgeschrei führt zum Ort der Aktivitäten: Zur Selbstverteidigung stehen Frauen an den blauen Bodenmatten Schlange und holen jede Reserve heraus für das Überleben gegen einen Angreifer; hier sind die Angreifenden in der Übung auch Frauen.

„Wir können nur glückliche Gesichter sehen“, sagt am Nachmittag die RSB-Geschäftsführerin Anna-Janina Niebuhr. „Eine supertolle Veranstaltung. Es war richtig, es wieder zu machen trotz Corona. Nichts zu tun, wäre das Falsche“, bilanziert sie. Die Frauen seien doch sehr froh, „dass überhaupt etwas veranstaltet wird“, wenn auch Kinderbetreuung und Mittagessen entfallen mussten.

Regionssportbund: Infrastruktur passt

Einen eigenen Frauensporttag als geschützten Raum zu etablieren, brachte der Regionssportbund erstmals 2006 in Langenhagen auf den Weg. „Seither sind wir immer beim SCL und dürfen die Sporthallen rund um den Stadtpark kostenlos nutzen“, betont die Geschäftsführerin. „Die Infrastruktur ist nicht zu toppen“, verdeutlicht Niebuhr mit Dank an die Stadt und den SCL. „Der Verein hält für uns die Sportplätze und ausreichende Hallensegmente frei. In der Nähe der Schulen liegt das Mehrgenerationenhaus – sonst unsere Hilfe bei der Kinderbetreuung. In der Mensa der IGS bieten wir in anderen Jahren das Mittagessen an. Langenhagen ist aus der ganzen Region gut mit den Öffis zu erreichen“, zählt Niebuhr auf.

Außer in Langenhagen könnte aus Sicht des RSB nur noch in Garbsen eine solche Veranstaltung dieser Größe umgesetzt werden. Dort hat der Regionssportbund bereits seit Jahren die Go Sport Infotagung der LSB-Sportjugend etabliert. „Damit wir überall präsent sind, organisieren wir in unterschiedlichen Kommunen weitere Veranstaltungen, etwa die Sportabzeichentour, den interkulturellen Frauensporttag, einen Männersporttag oder Familiensport “, sagt Niebuhr. Und: Vereine können sich auch für Veranstaltungen beim RSB bewerben.

Von Ursula Kallenbach