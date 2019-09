Godshorn

Wer ist schuld, wenn ein Radfahrer auf einem Gehweg mit einem kreuzenden Motorrad zusammenstößt? Dieser Frage geht jetzt die Polizei Langenhagen nach. Ein 17-jähriger Radfahrer war am Donnerstag um 7.20 Uhr auf dem Weg zur Schule an der Straße Am Moore in Godshorn unterwegs, befuhr dabei jedoch den Gehweg, der dafür dort gar nicht vorgesehen ist. An einer Grundstückseinfahrt wollte zurselben Zeit ein Motorradfahrer sein Grundstück verlassen und übersah dabei den querenden Radfahrer. Beim Zusammenstoß fielen beide Fahrzeuge um; der Radfahrer zog sich leichte Prellungen und Schürfwunden zu, die laut Polizei nicht sofort ärztlich versorgt werden mussten.

Beide Fahrer verabschiedeten sich einvernehmlich voneinander, ohne die Personalien auszutauschen. Einen Tag später nun haben die Erziehungsberechtigten des Radfahrers den Unfall bei der Polizei angezeigt. Sie ermittelt nach eigenen Angaben nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie in einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Der erste Vorwurf könnte sich durchaus gegen beide Verkehrsteilnehmer richten, sollte sich der Motorradfahrer auch verletzt haben, wie Polizeisprecher Patrick Götze auf Nachfrage sagte. Die Polizei habe dessen Identität inzwischen ermittelt, ihn aber noch nicht befragt. Für die Ordnungswidrigkeit muss sich der Radfahrer verantworten, da er auf dem Gehweg gefahren ist.

Von Rebekka Neander