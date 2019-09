Godshorn

Gleich mehrere Verfahren zieht ein Unfall nach sich, bei dem sich in der Nacht zu Sonntag ein Radfahrer leicht am Kopf verletzt hat. Unbekannte hatten an der Hauptstraße ein Stück eines Gartenzauns herausgerissen und auf den Gehweg geworfen. Darüber stürzte der Radfahrer, der unerlaubt gegen 2.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der Aufnahme des Unfalls bemerkten die Polizeibeamten, dass der Radfahrer seinerseits unter Alkoholeinfluss stand. Auch gegen ihn ermittelt die Polizei daher nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Wer Hinweise auf die Sachbeschädigung geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen persönlich an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander