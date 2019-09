Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag um 10.40 Uhr eine 77 Jahre alte Radfahrerin in Langenhagen verletzt worden. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei war die Radlerin auf dem Heesternweg unterwegs und wollte auf die Leibnizstraße abbiegen. Eine 86 Jahre alte Hyundai-Fahrerin hatte die von rechts kommende Radfahrerin offenbar übersehen. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht am Rücken. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Unfallfahrer flüchtet nach Parkplatzrempler

Die Polizei sucht außerdem einen Unbekannten, der am Dienstag zwischen 6.45 und 17.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug am Rehkamp einen dort abgestellten grauen VW Caddy demoliert hat. Ohne sich um den Schaden am Heck zu kümmern fuhr der Verursacher weg.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke