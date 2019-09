Langenhagen

Bei der Rückkehr von einem anderen Einsatz haben Polizeibeamte am Sonnabend gegen 22 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Walsroder Straße in Höhe Imhoffstraße in Langenhagen gestoppt. Bei der Kontrolle fielen den Polizisten zwar keine Ausfallerscheinungen bei dem Radler auf, aber wohl deutlicher Alkoholgeruch. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten ergab zum Erstauen der Streifenpolizisten einen Wert von 4,01 Promille bei dem 33 Jahre alten Langenhagener. In der Folge wurde eine Strafanzeige erstattet und eine Blutprobe angeordnet.

Von Sven Warnecke