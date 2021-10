Langenhagen

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Dienstag, 26. Oktober, gegen 16.50 Uhr an der Tempelhofer Straße in Langenhagen mit einer Stadtbahn kollidiert ist. Dabei verletzte sich der Mann – setzte dann aber seine Fahrt fort.

Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecherin Ina Spellerberg benutzte der Radler während der Fahrt offenbar sein Mobiltelefon. So abgelenkt habe er offensichtlich die für ihn rot zeigende Ampel übersehen. Um einer passierenden Stadtbahn auszuweichen, bremste der Unbekannte sein Rad stark ab und fiel bei dem Manöver über den Lenker. Nach Polizeiangaben kollidierte er danach vermutlich leicht mit der Stadtbahn und verletzte sich dabei.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer der Stadtbahn habe sich der Radler anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt, berichtete die Polizeisprecherin. An der Bahn entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Langenhagener Wache unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke