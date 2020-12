Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag in Langenhagen eine 77 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte ein gleichaltriger Autofahrer gegen 11.30 Uhr beim Abbiegen von der Konrad-Adenauer-Straße auf die Schützenstraße die geradeaus fahrende Radlerin übersehen.

Nach dem Zusammenstoß mit dem VW Golf stürzte die Radfahrerin. Sie wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Großburgwedel eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von Sven Warnecke