Langenhagen/Hannover

Das Großprojekt Radschnellwege in der Region Hannover wird aller Voraussicht nach in Langenhagen als Erstes umgesetzt. Baustart für die Strecke zwischen der Flughafenstadt und Hannover soll wahrscheinlich im kommenden Jahr sein. Das hat der Projektleiter der Region, Martin Nebendahl, in Langenhagen dem Arbeitskreis Verkehr der CDU-Regionsfraktion erläutert. Die Machbarkeitsstudie soll im Frühsommer abgeschlossen sein und das Projekt in die Hände der beiden Kommunen übergeben werden. Demnach scheint auch die Frage nach einer Brücke über die Autobahn 2 geklärt zu sein.

Das ist der vorläufige Streckenverlauf

Der Radschnellweg soll von der Nordseite des Hauptbahnhofs in Hannover durch die List zum Vahrenheider Markt führen. Von dort geht es weiter über die Autobahn und dann mit einem Knick Richtung Westen durchs Langenhagener Zentrum in die Karl-Kellner-Straße, die bereits jetzt eine Fahrradstraße ist. Im Ortsteil Krähenwinkel soll die Strecke an der Walsroder Straße nach insgesamt zwölf Kilometern enden. Die Details der Trasse müssen letztlich die Städte selbst klären, weil sie auch als Bauträger fungieren. Dazu könnten die Kommunen noch vor der Sommerpause die entsprechenden Beschlüsse fassen, erklärt Claudia Hopfe, CDU-Regionsabgeordnete aus Langenhagen. Bereits im Sommer 2020 hatte der Verkehrsausschuss in Langenhagen grundsätzlich grünes Licht für das Projekt von Stadtseite gegeben.

„Wichtiger Baustein für die Verkehrswende“

„Dieser Radweg ist ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende in der Region Hannover“, sagt sie. Durch die Direktverbindungen, die auch für weitere Städte wie Lehrte und Garbsen geplant werden, sollen Pendler bequemer vom Auto aufs Fahrrad umsteigen können. Dabei unterscheidet sich die Strecke von normalen Wegen etwa durch mindestens zwei Fahrstreifen mit einer Breite von jeweils zwei Metern, auf der ausschließlich Räder und E-Bikes zugelassen sind.

Bei den Planungen hat die Breite etwa an der Überquerung der A 2 am Silbersee bislang Probleme bereitet. Die derzeitige Fußgänger- und Radfahrerbrücke erfüllt die Bedingungen nicht. Als Lösung steht ein Neubau im Raum. Das Planungsbüro schätzt die Kosten für eine neue Brücke auf etwa 2,7 Millionen Euro. Für den Radschnellweg habe es bereits auch eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gegeben, sagt Nebendahl.

Bund und Land könnten Großteil der Kosten tragen

Beim Thema Kosten können sich die beiden Kommunen aber voraussichtlich über eine üppige Förderung durch Bund und Land freuen. Nach Angaben der Region könnte die Bezuschussung bei mehr als 80 Prozent für das gesamte Infrastrukturprojekt liegen. Die Förderanträge hatten zuletzt in Lehrte aber zu Problemen geführt.

Die Höhe der Gesamtkosten für das Großprojekt stehen indes noch nicht fest. Und wie lange der Ausbau letztlich dauern wird, hängt davon ab, inwiefern die Städte jeweils abschnittweise vorgehen. Im Raum stehen ab Baustart etwa zwei Jahre für die komplette Trasse. Sie hoffe, vielleicht schon im nächsten Sommer über einen Teil des Radwegs von Langenhagen nach Hannover fahren zu können, sagt Hopfe von der CDU.

Von Sebastian Stein